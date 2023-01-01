الرئيس الإيراني يدعو نظيره الجزائري لزيارة طهران في أقرب وقت

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة إيران، في أقرب وقت لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان إن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تم استقباله، اليوم السبت، من طرف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وجاء في البيان: "خلال استقباله بمقر الرئاسة الإيرانية، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، وأبلغه رسالة شفوية من لدن سيادته تندرج في سياق تأكيد ما توافق بشأنه الرئيسان خلال محادثاتهما الهاتفية من خطوات عملية لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإيرانية، مجدداً في ذات السياق ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية".

وأضاف البيان: "من جانبه، أعرب الرئيس إبراهيم رئيسي عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً تطلعه لتكثيف التواصل والعمل معه لتجسيد ما يحدوهما من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة".

وختم بأن رئيسي وجه دعوة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته".