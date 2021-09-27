ضبط مخبز تصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات مديرية التموين؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكدت "بلبع"، في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بمراكز الدلنجات وبدر ودمنهور وشبراخيت أسفرت عن:



بمركز الدلنجات، ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.



وضبط مخبز آخر تصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق ربح غير مشروع، ومخبزين أنتجا خبز ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.



وتم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن، وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.



وتمكنت الحملة، بمركزي بدر ودمنهور، من ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.



وضبط مخبز جمع 10 شكائر دقيق بلدي مدعم؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.



وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت، جرة ضبط مخبز جمع 6 شكائر دقيق بلدي مدعم؛ لتحقيق ربح غير مشروع.



وضبط بدالين تموينين تصرفا في سلع تموينية بمبلغ 20000 جنيه عن طريق البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، و7 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم في أوقات العمل الرسمية وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين، و3 تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.