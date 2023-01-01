نائب الرئيس التركي ووزير المالية يتوجهان لقطر اليوم قبل جولة أردوغان الخليجية

يتوجه وزير المالية ونائب الرئيس التركي إلى قطر، اليوم السبت، قبل جولة خليجية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الجاري، كجزء من محاولة لجذب استثمارات ولتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وقالت قناة "إن تي في" التليفزيونية التركية، إن وزير المالية محمد شيمشيك ونائب الرئيس جودت يلماز يعتزمان لقاء امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الزيارة.

كان المسؤولان قد زارا أيضا الإمارات في شهر يونيو الماضي لمناقشة التعاون الاقتصادي ، وكانت هذه الزيارة أول جولة لهما بعدما شكل أردوغان طاقما حكوميا جديدا لتوجيه الاقتصاد صوب سياسية مالية تقليدية عقب إعادة انتخابه.

وقام وفد رفيع المستوى من الإمارات برد الزيارة لمناقشة تفاصيل التعاون في مجال الاستثمار،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعتزم أردوغان زيارة الإمارات والسعودية وقطر في الفترة 17-19 يوليو الجاري.

وقدمت دول الخليج الثلاث العملة الأجنبية التي يحتاجها بشدة البنك المركزي التركي من خلال اتفاقيات مبادلة وودائع مباشرة قبل الانتخابات التركية التي جرت في شهر مايو الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن أردوغان يقوم بهذه الجولة الخليجية لجذب الاستثمار إلى تركيا والذي يتطلع إليه الرئيس التركي لسد فجوة استثمارية بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية - أي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على حساب التضخم – والتي كانت بمثابة عامل طرد للمستثمرين الغربيين.