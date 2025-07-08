مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بعضهم في حالة حرجة خلال اشتباكات شمالي غزة

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أعلن الجيش الاسرائيلي يعلن رسمياً مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطيرة جراء اشتباكات في شمال غزة.





وقال الجيش الاسرائيلي إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات