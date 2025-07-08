أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحديد جدول زمني جديد لاستئناف المفاوضات مع إيران، قائلا: «إنهم يريدون أن يتحدثوا؛ لقد تلقوا ضربةً كبيرة، عندما قمنا بضرب المواقع النووية الثلاثة، وكان هناك موقع واحد كبير وعميق تم القضاء عليه»، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرحت بأن «الموقع دُمّر» في إشارة إلى منشأة فوردو شديدة التحصين جنوب طهران.

وأشاد خلال لقائه بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالجنود الأمريكيين الذين نفذوا المهمة، قائلا: «أود أن أحيي وأثني على هؤلاء الطيارين، وخاصة أنهم حلقوا لمدة 37 ساعة بطائرات تحمل أكبر قنابل قمنا بإسقاطها ، وكانت غير نووية».

وقارن ترامب نفسه بالرئيس الأمريكي هاري ترومان، الذي اتخذ قرار إلقاء القنبلتين النوويتين على اليابان، معقبا: «ما فعله ترومان أوقف الاقتتال وما حصل الآن أوقف الاقتتال».

وبشأن إمكانية توجيه ضربات جديدة على إيران، أضاف: «أتمنى ألا نُجبر على فعل ذلك، لا يمكنني تخيل ذلك، وهم لا يريدون تخيل ذلك، هم يريدون الالتقاء معنا وموقفهم الآن اختلف عما كانوا عليه قبل أسبوعين».

وتابع: «سنعلن تفاصيل المفاوضات غدًا، لقد أخبرتنا إيران بضرب قاعدة العديد ولم تكن هناك أي مفاجأة، فقد غادر 5 آلاف شخص في قطر، قالوا إن هناك 14 صاروخا عند الساعة الواحدة، وسألوا: هل تريدون أن نؤخر الضربة؟ قلت لهم: لا بأس، فلتأت الصواريخ عند الساعة الواحدة».

وأشار إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات على سوريا «بطلب من دول مجاورة لها في الشرق الأوسط، بما في ذلك نتنياهو»، مضيفا: «لقد التقيت القائد الجديد وأعجبت به كثيرا؛ أخبرني بعضهم أن ماضيه صعب، لكننا أردنا منحه فرصة لم تكن متاحةً في ظل العقوبات».

وأردف: «أرغب أيضا، في الوقت المناسب، في رفع العقوبات عن إيران، لكي لا يستمروا في الدعوة بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فهي كانت المتنمر الأساسي في الشرق الأوسط».