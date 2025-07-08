تتواصل، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، جهود فرق الإنقاذ النهري بمحافظة قنا لتمشيط نهر النيل بمنطقة العزازية التابعة لمركز دشنا، بحثًا عن جثماني شابين من أبناء قرية الغرابوة، وهما: خميس السيد عبد الرجال (50 عامًا)، ومحمود علي عبد الرجال (30 عامًا)، واللذان لقيا مصرعهما غرقًا إثر سقوط سيارة ربع نقل محمّلة بالمواشي من أعلى عبارة نهرية صباح أمس الاثنين.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في نهر النيل، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية، وتبين أن السيارة كانت في طريقها إلى سوق المواشي بمركز دشنا، وانزلقت من على العبّارة أثناء رسوّها، بعدما كانت متوقفة في المقدمة على وضع الغيار الأول، دون وجود السائق بداخلها.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن العبّارة تعمل بتصريح رسمي ضمن منظومة النقل النهري بالمحافظة، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات القانونية لأسر الضحايا، كما كلف مديرية الطب البيطري بحصر رؤوس الماشية التي كانت على متن السيارة، تمهيدًا لتعويض أصحابها.

وفي السياق ذاته، عاينت النيابة العامة موقع الحادث صباح اليوم، وقررت انتداب لجنة فنية مختصة لإعداد تقرير حول الأسباب الفنية وراء وقوع الحادث، كما استمعت لأقوال عدد من شهود العيان وسائقي العبّارة، وطلبت تحريات المباحث.

وكانت فرق الإنقاذ قد نجحت مساء أمس في انتشال السيارة من قاع النهر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن جثتي الضحيتين، وسط جهود مكثفة من الغواصين واستخدام معدات متطورة لتمشيط المنطقة.