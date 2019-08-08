الخطوط الجوية البريطانية تحل مشكلة فنية تسببت في اضطراب مؤقت لحركة السفر

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" أمس الأربعاء، أنها حلت مشكلة فنية في نظام تسجيل الدخول للمسافرين أدت إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة في مطارين رئيسيين في لندن.

وقد كلفت هذه المشكلة الفنية الشركة أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني (7ر9 مليون دولار) مقابل مطالبات التعويض، بحسب وكالة "برس أسوسييشن".

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان: "لقد حللنا مشكلة الأنظمة المؤقتة التي وقعت صباح اليوم وأثرت على عدد من رحلاتنا اليوم".

واعتذرت شركة الطيران للعملاء الذين تضرروا جراء تعطل الرحلات.

وقال البيان: "رحلاتنا تعود إلى توقيتاتها الطبيعية لكن قد يكون هناك بعض التعطل التشغيلي كنتيجة غير مباشرة لهذه المشكلة التي حدثت في وقت سابق".

وتسبب العطل الفني في تأخر 15 ألف مسافر تقريبا بسبب إلغاء 117 رحلة جوية في مطار هيثرو ونحو 10 رحلات في مطار جاتويك، مع تأجيل أكثر من 200 رحلة أخرى، وفقا لوكالة "برس أسوسييشن".

وتأثر بالمشكلات أيضًا مطار مدينة لندن.

وقالت شركة الطيران إنها تستخدم أنظمة احتياطية يدوية لتسجيل الدخول، وحثت الركاب على الوصول مبكرا قبل رحلاتهم. وأكدت أن الخلل التقني ليس مشكلة بالحواسب على المستوى العالمي.

وذكرت بريتش إيروايز أنه تم عرض تعديل الحجز لأيام أخرى على المسافرين الذين كان من المقرر أن يقوموا برحلات قصيرة المسافة أمس الأربعاء.