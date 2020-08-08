«النيل للإعلام» بالوادى الجديد ينظم ورشة بعنوان «المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب وطنى»

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نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة وورشة عمل شارك فيها مجموعة من الشباب وقادة الرأى وأعضاء منظمات المجتمع المدنى والكوادر الحزبية، تحت عنوان "المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى".

وتحدث طارق حجاج المحامى بالنقض، عن إجراءات العملية الانتخابية والقوانين المنظمة وآليات التصويت، موضحا أن محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدين واحد قائمة والأخر فردى وتناول بالتفصيل المقصود بالقائمة المطلقة المغلقة ونسب الفوز بالنسبة للقوائم.

واستعرض مهام واختصاصات مجلس الشيوخ وأهميته فى المرحلة القادمة كغرفة برلمانية ثانية وبها تمثيل للمرأة، وتم التأكيد على ضرورة المشاركة فى الانتخابات والتى ستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٢،١١ أغسطس، وأهمية ذلك فى استكمال مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعى.