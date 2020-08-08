أهالي سمنود ينتظرون جثامين ضحايا انفجار بيروت لتشييعهم إلى مثواهم الأخير

توافد المئات من أهالى قرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، منذ قليل على مدخل القرية، استعدادا لاستقبال جثامين الضحايا أبناء القرية الثلاثة، فى انفجار بيروت الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بمقابر أسرهم.

كما يستعد أهالى القرية بتجهيز مراسم الجنازة وتشييع الجثمان، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة الغربية.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي، طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت وعلى متنها جثامين الضحايا الثلاث، وهم: إبراهيم أبوقصبة، وعلي شحاتة، ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كل الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.

وشهد محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، تواجد ذويهم لاستلام الجثامين.