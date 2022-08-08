رفع 80 طن مخلفات من أحياء جنوب القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية ومن بينها حي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة، موضحة أن فرع هيئة النظافة شن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحى حملات نظافة متتعددة أسفرت على رفع عدد ٨٠ طن من التراكمات والمخلفات والأتربة من شارع نادى الأسمنت.

وقالت عبدالمنعم، إنه تم تجريد شارع كورنيش النيل والأوتوستراد وشارع الصحراء القبلية خلف مدينة الإخاء ورفع المخلفات من مدينة امتداد الأمل وشارع مصر حلوان الزراعى وعزبة السجانه.

وأوضحت أن هالة سيد عبد النبي، رئيس حي حلوان، اليوم الإثنين، شنت حملة لرفع كفاءة الإنارة بجميع شوارع وميادين الحي وشملت صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بشارع المرصد علي أن يتم رفع كفاءة الإنارة بباقي المناطق طبقا للخطة الموضوعة.

وقالت عبدالمنعم، إنه في ضوء الإرتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة النظافة والرصد البيئي برفع كفاءة النظافة بشارع ذكي وشارع فيضي وشارع عبد الرحمن وميدان الشهداء وشارع عمر بن عبد العزيز ومنطقة حلوان البلد وكورنيش النيل بحلوان .وتأتي هذه الاعمال علي فترات مختلفة علي مدار اليوم الواحد للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي في ضوء ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق الحي.

وتابعت:"الأجهزة التنفيذية بحي حلوان تواصل حملاتها لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون بمحيط مدرسة الدكتور مصطفي محمود شارع السكة الحديد بمنطقة عرب غنيم بحلوان"، مؤكدة على استمرار شن حملات المرافق ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين بشوارع حلوان، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل حركة المرور.