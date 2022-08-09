فيديو.. رئيس محلية النواب: 22 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء.. مجمع البحوث الإسلامية يعقد ندوة حوارية حول (حق الكَد والسِّعاية)

الإفتاء: رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء