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مصر
فيديو.. رئيس محلية النواب: 22 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء
فيديو.. رئيس محلية النواب: مخالفات البناء الجديدة ستتم إزالتها
الأربعاء.. مجمع البحوث الإسلامية يعقد ندوة حوارية حول (حق الكَد والسِّعاية)
الإفتاء: رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء
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العالم
حزب سمير السلوفاكي: استوفينا شروط إجراء استفتاء للإطاحة بالحكومة
النرويج تتجه نحو فرض قيود على تصدير الكهرباء
إلغاء 10 رحلات بسبب إضراب الأطقم الجوية في شركة ريان اير بإسبانيا
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الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع بورفؤاد
مدافع البنك الأهلي يوافق على الانتقال للزمالك
الإسماعيلي يسعي لتجديد التعاقد مع حمزة الجمل
رأي
فن
طليق كارداشيان يسخر من إعلان انفصالها عن صديقها الجديد
سميرة عبدالعزيز تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد رمضان: مستعدة أكون أمه في عمل فني
دينا الوديدي تروي السيرة الهلالية بمهرجان المسرح الروماني
محمد رمضان: مبسوط بأول تعاون سينمائي مع نيللي كريم
مال وأعمال
أعمال
مواطن
ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية
وزير التموين: صرف 3 كيلو نخالة للمخابز بسعر 8 جنيهات لكل جوال دقيق 100 كيلو
بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية حاضنة الأعمال الهندسية ضمن مبادرة رواد النيل
حوادث وقضايا
الداخلية تضبط 180 طربة حشيش و50 كيلو مخدر الهيدرو بالإسكندرية والسويس
إخماد حريق مخزن أدوات نظافة بفيصل
فيديو.. والدة طفلة البراجيل تبكي على الهواء: كل خطوة بتفكرني بيها
إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب أمام المنيا
تليفزيون
أحداث غزة.. محمد العرابي: الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل أو وضع مستقر
صفحة وائل الإبراشي: أرملة الإعلامي تكشف مفاجآت وأسرار قريبا
بعد وقف إطلاق النار في غزة.. رئيس حزب المستقلين