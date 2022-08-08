مبعوث: حادث محطة الطاقة النووية الأوكرانية سيكون أسوأ من فوكوشيما

حذر مبعوث أوكراني من أن حادث محطة الطاقة النووية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا سيكون أسوأ كثيرا من كارثتي تشيرنوبل أو فوكوشيما.



وقال السفير الأوكراني لدى الوكالة الدولية للطاقة يفجيني زيمباليوك في فيينا "ما سيحدث في دائرة نصف قطرها 40 أو 50 كيلومترا من المحطة، بالتأكيد لا يقارن بتشيرنوبل أو فوكوشيما"، محذرا من تداعيات خطيرة ليس على أوكرانيا وحدها ولكن كل أوروبا.



وجاء تحذير المسؤول الأوكراني بشأن محطة زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي تعرضت للقصف عدة مرات في الأيام الأخيرة.



وتشهد المحطة النووية الواقعة في مدينة إنرهودار قصفا خلال الايام الماضية، حيث تتهم روسيا وأوكرانيا كل منهما الأخر بتنفيذ القصف.



ووصفت وزارة الدفاع في موسكو أحدث عملية قصف " بالهجوم الارهابي النووي الجديد من جانب نظام زيلينسكي".



ووفقا لروسيا، فقد أصيبت وحدة لتخزين الوقود النووي المستهلك، وتضررت أجهزة استشعار لقياس الإشعاع.