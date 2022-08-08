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أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تسجيل ميزان الحساب الجاري لليابان عجزا بقيمة 4ر132 مليار ين خلال يونيو الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا وصول العجز إلى 8ر703 مليار ين بعد تسجيل فائض بقيمة 4ر128 مليار ين خلال مايو الماضي.

وذكرت وزارة المالية أن واردات اليابان زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 2ر49% سنويا إلى 697ر9 تريليون ين في حين زادت الصادرات بنسبة 4ر20% سنويا إلى 583ر8 تريليون ين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 114ر1 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجل ميزان حساب رأس المال لليابان فائضا بقيمة 8ر135 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا بقيمة 9ر588 مليار ين خلال يونيو الماضي.