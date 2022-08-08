 كوسموس إنيرجي الأمريكية: تصدير أول شحنة من الغاز الموريتاني السنغالي عام 2023 - بوابة الشروق
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كوسموس إنيرجي الأمريكية: تصدير أول شحنة من الغاز الموريتاني السنغالي عام 2023

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 5:11 م

أعلنت شركة "كوسموس إنيرجي" الأمريكية، أن استخراج أول كمية من الغاز الطبيعي المسال من حقل "آحميم" الموريتاني السنغالي المشترك، ستكون خلال العام المقبل.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إلى تقدم الأعمال الجارية في الحقل، موضحة أنها نجحت في عملية حفر اثنين من آبار استخراج الغاز من أصل أربعة آبار، وتواصل أشغال حفر البئر الثالثة.

وأعلنت الشركة وصول معدات العمل تحت سطح البحر وبدأ تركيب خط أنابيب تصدير الغاز، متوقعة تسليم المنصة العائمة لإنتاج وتخزين الغاز المصنعة في الصين خلال الربع الأخير من هذا العام.

وبحسب شركة "بريتيش بتروليوم" الشريكة في عمليات الاستخراج، يقدر احتياطي حقل الغاز بـ15 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وأن المساحة الإجمالية للحقل يمكن أن تحتوي على 50 تريليون قدم مكعب أخرى.


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