الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء: حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 30

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28