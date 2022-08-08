ينظم الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وسارة النعيمي، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

وسيفتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذي سيشهد تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف.

كما يستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.