الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا أسلحة إضافية بقيمة مليار دولار

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تستعد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وهي أكبر عملية سحب من المخزونات الحالية منذ بدء الغزو الروسي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها في بيان اليوم الاثنين إن حزمة المساعدات تشمل ذخائر مدفعية طويلة المدى وأسلحة مضادة للدبابات ومركبات طبية وإمدادات.

وهذه هي عملية السحب رقم 18 من مخزونات البنتاجون منذ آب/أغسطس 2021 وترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تحت إدارة الرئيس جو بايدن إلى 8ر9 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "سنستمر في التشاور بشكل وثيق مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة المتاحة الإضافية والقدرات المنضبطة بعناية لإحداث فرق على أرض المعركة ،وتعزيز موقف أوكرانيا النهائي على مائدة التفاوض".