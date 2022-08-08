مسؤولة بالأونروا لـ«الشروق»: نعمل على ضمان استمرار تشغيل المستشفيات في غزة

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى "الأونروا" عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقالت رئيس مكتب ممثل "الأونروا" في القاهرة، سحر الجبوري في تصريحات لـ"الشروق": نعرب عن أعمق تعازينا لأسر المتضررين من التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الهجمات أودت بحياة 5 لاجئين فلسطينين في مخيم جباليا من بينهم طفلان كانا في مدارس الأونروا.

وأضافت: "لا يزال العمل مستمرا على مدار الساعة من قبل جميع موظفي الأونروا لمراقبة الوضع وضمان تقديم الخدمات الحيوية، خصوصا فيما يخص توفير الكهرباء".

وتابعت: "يظل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود مصدر قلق بالغ، نعمل جميعا في الوكالة لتفاديه، من أجل ضمان استمرار تشغيل المستشفيات والمرافق الطبية وتحلية المياه"، مشيرة إلى أن "معدل تلقي سكان غزة للكهرباء خلال اليومين الماضيين كان أربع ساعات يوميا".

ولفتت الجبوري إلى "الضرر النفسي الاجتماعي العميق للنزاعات المتكررة على سكان غزة، وخاصة الأطفال".

وأكدت وكالة الأونروا إدانتها الصريحة لسقوط قتلي ومصابين من المدنيين الذين يتمتعون بحماية بموجب القانون الدولي، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئين الفلسطينين.