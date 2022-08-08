 الأوقاف: للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات في وقت واحد - بوابة الشروق
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الأوقاف: للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات في وقت واحد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 7:16 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 7:16 م

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافي في سبع محافظات في وقت واحد، وذلك اعتبارا من يوم السبت، القادم 13 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 17 نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن فعاليات الأسبوع الثقافي ستقام في المساجد التالية: مديرية أوقاف القاهرة، مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، ومديرية أوقاف الجيزة، مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومديرية أوقاف الغربية، المسجد الأحمدي بطنطا، ومديرية أوقاف الدقهلية، مسجد النصر بالمنصورة، ومديرية أوقاف الإسكندرية، مسجد شرق المدينة، ومديرية أوقاف أسيوط، مسجد ناصر بأسيوط، ومديرية أوقاف الشرقية، مسجد الفتح بالزقازيق.

وأفادت الوزارة بأن محاضرات الأسبوع الثقافي ستعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.


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