البرهان يؤكد موقف السودان الثابت في إدانة كل أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن السودان ظل يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية، من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ اعتماداً على جهوده وإمكاناته الذاتية وتعاونه مع الأصدقاء والأشقاء من أجل تحقيق السلم والأمن على المستوى الأفريقي والدولي.

وأوضح البرهان، خلال كلمته، اليوم، بالجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب، والتي نظمها جهاز المخابرات العامة السوداني، بالتنسيق مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)، أن انعقاد هذه الورشة يجيء متزامنا مع استشراف السودان لمرحلة جديدة، يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية؛ للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة، تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية، والترتيب لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

وقال إن السودان كغيره من الدول يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية، وإصدار عدد من التشريعات والقوانين، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثُنائية، موضحاً أن السودان أنشأ العديد من الآليات لضبط الحدود مع دول الجوار للعمل سوياً ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كل أشكال التطرف والتطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وجدد التزام بلاده بمواجهة كل أشكال الإرهاب والتصدي له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وخاصة من خلال منهج الحوار الفكري، ودعم وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرها السودان ويعمل بها، وحقق فيها نتائج متقدمة ومثمرة. بجانب العمل الإيجابي وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية بغرض تحييدها.

وأضاف البرهان: "نحن على قناعة تامة وثقة وإيمان لا يساوره شك في لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) لما لديها من إمكانات وخبرات تؤهلها للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتغلب على كل التحديات الأمنية في القارة الأفريقية"، وذلك عبر التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات وترقيتها بالعمل الجاد والصادق من أجل مكافحة هذه الظواهر.

وأعلن البرهان رعايته ودعمه الكامل للتوصيات التي ستخرج بها الورشة مؤكدا إلتزامه بتنفيذها على الوجه الأكمل.