 البنتاجون: ضحايا روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا تصل إلى 80 ألف شخص - بوابة الشروق
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البنتاجون: ضحايا روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا تصل إلى 80 ألف شخص

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:02 م

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كول أن ضحايا روسيا حتى الآن من العملية العسكرية في أوكرانيا تتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف شخص ما بين قتيل وجريح.

وقال المسئول الأمريكي -في إفادة صحفية نقلتها قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين- "يعتقد أنه من الممكن الآن ترجيح أن الروس فقدوا ما بين 70 إلى 80 ألف شخص ضحية خلال أقل من 6 أشهر فقط من الصراع مع كييف".

وتابع "الآن هذا هو مزيج من القتلى والجرحى، وقد يكون هذا الرقم أقل قليلاً، أو أعلى قليلاً"، مشيراً إلى أن هذا التقدير مع ذلك مرجّحٌ بشكل كبير، ومضيفا "عدد الضحايا من القوات الروسية لافت للنظر، أخذاً في الحسبان أن روسيا لم تحقق أياً من أهداف فلاديمير بوتين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".


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