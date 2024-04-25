هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل؟ مدحت نافع يجيب

توقع الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماعه المقبل، على عكس توقعات بنك «جولدمان ساكس» الذي يتوقع انخفاضها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن بنك «جولدمان ساكس» يتوقع انخفاض سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقبل بواقع 200 نقطة أساس (2%)، وذلك نتيجة لانحسار التضخم بشكل متسارع.

ورأى «نافع» أن البنك المركزي قد يختار رفع الفائدة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المركزي كان من المفترض أن يرفع الفائدة في فترات سابقة لفرض مزيد من التشديد النقدي.

وتابع: «في رأيي الشخصي، سيرفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس أو أكثر، عكس توقعات جولدمان ساكس، من أجل السيطرة بشكل أسرع على التضخم الجامح».

وأشار إلى أن البنك المركزي يسير بشكل متسق في سياسته النقدية، موضحا أن طرحه أول أمس الثلاثاء لـ 460.8 مليار جنيه مصري من السيولة من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت (الودائع المربوطة)؛ هي أداة من أدواته الشهيرة لامتصاص فائض السيولة والسيطرة على انفلات الأسعار، والتي تعد أولوية بالنسبة له.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ومن المقرر أن يجرى عقد الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام في 23 مايو 2024.