الزمالك ينهي أزمته مع اتحاد الكرة ويسجل القائمة الأولى للموسم الجديد

نجح نادي الزمالك في إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لصالح اتحاد الكرة، وتمكن من قيد القائمة الأولى للفريق في الموسم الجديد، موسم 2023-2024.

وأرسل الزمالك شيك بنكي لاتحاد الكرة مقابل 30 مليون جنيه الخاصة بمستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية ليتحصل عليهم اتحاد الكرة من الشركة مقابل مديونيات الزمالك.

وبذلك يكون الزمالك دفع جزء من الأقساط المتفق عليه مع المسؤولين في اتحاد الكرة من الديون المجدولة على نادى الزمالك.

اتحاد الكرة يغلق في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، باب قيد القوائم الأولى لفرق الدوري الممتاز، وهى القوائم المخصصة للاعبين الممتدة عقودهم مع أنديتهم بجانب اللاعبين العائدين من الإعارات، ونجح نادي الزمالك في تسجل قائمته الأولى، بعد تسوية ملف المديونيات المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة.

وسجل الزمالك كافة لاعبيه في القائمة الأولى لضمان حقه فيهم، حتى لو قرر بيع بعضهم قبل بداية الموسم، حيث أن القائمة الأولى هي التي يرسلها كل فريق إلى اتحاد الكرة، وتتضمن جميع اللاعبين الذين كانوا مع الفريق بالموسم الماضي وسيستمرون في الموسم المقبل.

وفي حال لم يتم وضع اسم أي لاعب ضمن القائمة الأولى فيكون من حقه الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

وبعد انتهاء أزمة قيد اللاعبين في القائمة الأولى، يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تجميع مبلغ الغرامات على النادى لرفع حظر القيد عن الصفقات الجديدة بتسديد الغرامات المالية الموقعة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الزمالك يحتاج لتسديد مبلغ 1.5 مليون دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي حصل على حكم ضد القلعة البيضاء في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا، بالإضافة إلى سداد 270 ألف دولار للاعب الفريق السابق بنجامين أشيمبونج، لرفع الحظر عن القيد، و7 آلاف دولار لنادى وادى دجلة نظير حق رعاية إبراهيما نداى.