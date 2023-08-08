سيمون بايلز: أحتاج لمزيد من العمل قبل قرار العودة للأولمبياد

قالت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز إنها "تسير في الاتجاه الصحيح"، وذلك بعد أن توجت في بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل قبل الالتزام بالعودة إلى المشاركة الأولمبية.

وتوجت بايلز /26 عاما/ بدأء مقنع في بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية مطلع هذا الأسبوع، وذلك في أول مشاركة لها بالمنافسات منذ أولمبياد طوكيو.

كانت بايلز قد أنسحبت من العديد من المنافسات طوال عامين بسبب مشكلة عقلية كانت تعوق أدائها.

ولدى سؤال بايلز بشأن موقفها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، قالت النجمة الأمريكية في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي سبورتس" :"مازلنا في خطوات العمل."

وأضافت :"هدفي الرئيسي كان هذا (الفوز في بطولة الولايات المتحدة الكلايكية)، وبعدها بطولة الولايات المتحدة، وبعدها سنفكر بشأن بطولة العالم ثم نرى ما سيحدث، لكنني حتى الآن، أسير في الاتجاه الصحيح."

وتابعت بايلز :"لا يزال علي العمل على نفسي. سأواصل العلاج، وأهتم بنفسي أولا."

وكانت بايلز، المولودة في أوهايو، قد أحرزت أربع ميداليات ذهبية في أولمبياد 2016 وخاضت أولمبياد طوكيو 2020، الذي تأجل لمدة عام وأقيم في 2021 بسبب جائحة كورونا، كمرشحة بارزة.

وأرجعت بايلز السبب في قرارات انسحابها خلال أولمبياد طوكيو إلى حالة صحية تتمثل في خلل في التزامن بين الأداء العقلي والأداء الجسدي للرياضي.

وشاركت بايلز مجددا في نهاية أولمبياد طوكيو وأحرزت ميدالية برونزية كما أحرزت فضية، وقد رفعت رصيدها من الميداليات الأولمبية بشكل عام إلى سبع ميداليات.