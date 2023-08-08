مؤشرات على تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل

قد يكون هناك بعض التحرك في التقارب المحتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي بدا مستبعدا على مدى عقود.

وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يوم الاثنين عن "مبادرة دبلوماسية مهمة" في منطقة الشرق الأوسط شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بثقل كبير.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله، تحدث أشتية عن السعودية و"أولوياتها في المحادثات الإقليمية والدولية". ويشمل هذا القضية الفلسطينية.

ومنذ يوليو، كانت هناك تكهنات جديدة حول ما إذا كانت السعودية يمكن أن تكون الدولة التالية في العالم العربي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وكلا البلدان حليف للولايات المتحدة، التي لعبت دور الوسيط في تقارب الدول العربية الأخرى مع إسرائيل في عام 2020. ورسميا، لا تقيم الرياض علاقات مع إسرائيل، لكن البلدين يعملان سرا معا في القضايا الأمنية منذ بعض الوقت.

وتحدثت إسرائيل مرارا لصالح العلاقات مع السعودية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مؤخرا لموقع "إيلاف" الإخباري إن القضية الفلسطينية لن تكون "عقبة أمام السلام".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا تقريرا عن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن يتم فيها ربط الاعتراف بإسرائيل بضمانات أمنية من قبل الولايات للسعودية بالإضافة إلى مساعدة المملكة في تطوير برنامج نووي مدني.

وسيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات شاملة للفلسطينيين، بما في ذلك تجميد الاستيطان والوعد بعدم ضم الضفة الغربية أبدا.