الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 11 أغسطس الجاري

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قررت الخطوط الجوية الفرنسية، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، حتى 11 أغسطس الجاري، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الخميس.

وتأتي التحذيرات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.

وعلقت شركات طيران رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية على خلفية المخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله.

كما توعدت إيران وحلفاؤها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على ضواحي بيروت.



