حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم

أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الأربعاء أن عناصره استهدفوا موقع السماقة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية ومقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، ومرابض ‏مدفعية إسرائيلية في الزاعورة بالمسيرات الانقضاضية، رداً على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بلدتي ميفدون وجويا الجنوبيتين.

كان حزب الله أعلن في بيان بعد ظهر اليوم أن عناصره استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. واستهدفت الغارات والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيانين سابقين أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الأربعاء موقعي الراهب وجل العلام الإسرائيليين بالقذائف المدفعية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكونين جنوبي لبنان، كما استهدفت بلدة كفر كلا جنوبي البلاد.