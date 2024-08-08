 ليبرمان: نخوض حرب استنزاف منذ 10 أشهر.. ونتنياهو مهتم ببقاء حكومته - بوابة الشروق
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ليبرمان: نخوض حرب استنزاف منذ 10 أشهر.. ونتنياهو مهتم ببقاء حكومته

وكالات
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:06 ص

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تخوض حرب استنزاف منذ 10 أشهر، وهذا يضر بمصالحها، وفق تقديره.

وأضاف ليبرمان، الذي تقلد مناصب وزارات النقل والشئون الاستراتيجية والخارجية والدفاع، أنه لا خطة لدى إسرائيل لمواجهة إيران، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم ببقاء حكومته، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إدارة حرب في وقت تشهد العلاقات بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت قطيعة مستمرة.

ويأتي ذلك فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أمس الأربعاء، أن حزب الله اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وأفاد مصدر بأن "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه، ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة".

وقال المصدر الثاني إن حزب الله ربما يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.


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