تحذير من أعضاء بالكنيست: خطة التوغل في لبنان ستؤدي لفشل مأساوي

وجه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، رسالة سرية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذرون فيها من خطة العمليات التي أعدها الجيش بخصوص التوغل البري في لبنان، منبيهن إلى أنّها ستؤدي إلى فشلٍ مأساويٍّ.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" التحذير الصادر عن النواب عميت هليفي وزئيف الكين واوهاد طال من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مؤكدين أنّ التوغل البريّ في لبنان حسب خطة الجيش التي اطلعوا عليها، لن تؤدي إلى حسم، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وقال النواب، في رسالتهم السريّة إلى نتنياهو: "نؤيد بشكل مبدئي الدخول البري إلى لبنان، لكن خطة الجيش لن تقود إلى الحسم"، مضيفين: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإنّ تنفيذ الخطة قد يؤدي بدولة إسرائيل إلى فشل مأساوي ذي آثار غير مسبوقة"، على حدّ تعبيرهم.

وأكّدوا أنّ "قادة جهاز الأمن الإسرائيلي مخطئون بشكلٍ عميقٍ في فهم استراتيجية العدو"، طبقًا لأقوالهم.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها إنه لم يجرِ بعد على خطة العمليات بحث جدي في الكابينيت الموسع، لكنها معروفة لقادة الكتائب وللمستويات الميدانية في الجيش، مشيرة إلى أن الخطة جرت مناقشتها بين الجيش ووزير الحرب يوآف جالانت ونتنياهو.

وأكد النواب، في رسالتهم، أن الخطة لا تستوعب عمليا الأخطاء التي تم ارتكابها في المناورة البرية في غزة، مشددين على أنه ينبغي تحديد أنّ هدف الحرب هو تقويض القدرات السلطوية والعسكرية لحزب الله، وليس فقط إبعاده عن الحدود.

وتابعوا: "حتى لو كان الهدف هو الإبعاد عن الحدود، فمن الأفضل تنفيذ خطة أخرى"، موضحين أن "خطة عمل المحور الإيراني تعتمد على استنزاف إسرائيل، وبالفعل نجح المحور في هذا العمل، خاصة في غزة، وبموجب الخطة الحالية ستؤدي إلى غرق متواصل وقاس في الوحل اللبناني".