أبو الغيط يرفض ويدين خطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة

رفض أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأدان بأشد العبارات خطة أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر عن المصادقة عليها، وتقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت السيطرة الإسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة بجنوبه.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية قد حذّرت مرارًا من مغبة ترك الحبل على الغارب لإسرائيل لخوض حربها الإجرامية الجنونية، التي لا تعرف نهاية، ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط يعتبر الخطة انعكاسًا حقيقيًا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والمتمثلة في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضًا قاطعًا شاملًا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

وشدد المتحدث على أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لحجم العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، ولا يعبأون حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في القطاع.