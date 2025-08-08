ترامب: أرمينيا وأذربيجان ستوقعان اتفاق سلام في البيت الأبيض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى استضافة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة.

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب الحدث بأنه "تاريخي" وقال إن الزعيمين سيشاركان في "مراسم توقيع اتفاق سلام".

وقال ترامب إن "إدارته كانت منخرطة مع كلا الجانبين منذ فترة طويلة" وأضاف أنه "فخور جدا بهؤلاء القادة الشجعان لقيامهم بالشيء الصحيح".

وانخرطت أرمينيا وأذربيجان في صراع مرير على الأراضي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما سيطرت القوات الأرمينية العرقية على إقليم ناجورنو كاراباخ والأراضي المجاورة.