تراجع آمال الجنود الأوكرانيين في السلام مع انتهاء مهلة ترامب لروسيا دون نتائج

أعرب الجنود الأوكرانيون في ساحة المعركة عن شعورهم بأمل ضئيل في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للحرب الدائرة مع روسيا، مع وصول مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، التي وجهها للكرملين لإحلال السلام لنهايتها، فيما يدرس ترامب احتمال عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة مصير الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان ترامب -الذي استشاط غضباً لعدم إصغاء بوتين لطلبه بوقف قصف المدن الأوكرانية- قد أقدم قبل أسبوعين تقريباً على توجيه إنذاره الأخير لفرض عقوبات إضافية على روسيا، فضلاً عن فرض رسوم جمركية ثانوية تستهدف الدول المشترية للنفط الروسي، إذا لم تظهر أي تحركات من الكرملين نحو التوصل إلى تسوية.

ولم تتضح الخطوات التي ينوي ترامب اتخاذها اليوم الجمعة.

ولم تحقق جهود ترامب للضغط على بوتين لوقف القتال أي تقدم ملحوظ حتى الآن.

وتتباعد مواقف روسيا وأوكرانيا بشدة حول شروط كل منهما لتحقيق السلام.

وتخوض القوات الأوكرانية حاليا معارك شرسة على طول خط الجبهة البالغ ألف كيلومترا (620 ميلاً) والذي يمتد متعرجا من شمال شرق أوكرانيا إلى جنوبها الشرقي.

وتتحمل منطقة مدينة بوكروفسك في إقليم دونيتسك الشرقي العبء الأكبر من الضربات. كما تدور معارك شرسة أيضاً في منطقة سومي الحدودية شمال أوكرانيا، حيث تشتبك القوات الأوكرانية مع الجنود الروس لمنع إرسال تعزيزات من هناك إلى دونيتسك.