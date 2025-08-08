 قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بشأن منح الجنسية بالولادة - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 9:59 ص القاهرة
قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بشأن منح الجنسية بالولادة

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:30 ص

قضت قاضية اتحادية في ماريلاند في وقت متأخر من يوم الخميس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها حظر حصول الأطفال المولودين لأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت من الحصول على الجنسية، لتصدر بذلك رابع قرار محكمة يمنع أمر الرئيس بشأن حق المواطنة على مستوى البلاد منذ قرار رئيسي للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو.

وكان من المتوقع صدور الأمر القضائي الأولي من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان بعد أن قالت القاضية الشهر الماضي إنها ستصدر مثل هذا الأمر إذا أعادت إليها محكمة استئناف القضية.وأعادت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة الأمريكية القضية إليها في وقت لاحق من يوليو.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

وكان أمر ترامب الصادر في يناير سيحرم الأطفال المولودين لآباء يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت من الجنسية.


