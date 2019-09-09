التحالف العربي يدمر مخزن أسلحة للحوثيين شمالي اليمن

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دمرت مقاتلات التحالف العربي يوم الأحد، مخزن أسلحة لجماعة الحوثي في المعقل الرئيسي للجماعة بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) إن مقاتلات التحالف دمرت بثلاث غارات جوية مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة للمليشيا الحوثية في منطقة "بني معين" بمديرية رازح في محافظة صعدة.

كما دمرت المقاتلات في غارات أخرى أسلحة لمليشيا الحوثي كانت تتمركز في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها، حسب المصدر.

وأكد المصدر أن تلك الغارات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ مارس 2015 تنفيذ غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي.