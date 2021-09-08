برئاسة وزير خارجية الكويت الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح يعقد مجلس الجامعة العربية دورته العادية ١٥٦ علي مستوي وزراء الخارجية العرب اجتماع صباح غدا الخميس بمقر الجامعة العربية ويبحث المجلس في دورته التي تعقد في سبتمبر من كل عام عدد من الموضوعات الدائمة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام والانتهاكات الاسرائيليةالمستمرة في الأراضي الفلسطينية الي جانب متابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسري واللاجئون ووكالة الأونروا، بالإضافة إلي دعم موازنة السلطة الفلسطينية وعدد من الموضوعات السياسية الخاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية.

ومن المقرر أن يعقد علي هامش الاجتماع الوزاري اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الازمة مع ايران لمناقشة اخر مستجدات وتطورات ملف الازمة مع ايران والتصدي للتدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، وتضم اللجنة فى عضويتها ، السعودية ( رئيساً) وعضوية كل من "الإمارات والبحرين ومصر "بالاضافة الى الامين العام للجامعة العربية

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا وزاريا لها، وذلك لمناقشة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها ، وتضم اللجنة فى عضويتها مصر (رئيساً) وعضوية كل من " الإمارات ، البحرين ، السعودية ، العراق "، والأمين العام للجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الاجراءات الاسرائيلية فى القدس ، اجتماعا وزاريا لها وهي تضم فى عضويتها الأردن (رئيساً)، الجزائر ، السعودية ، فلسطين ، قطر ، مصر ، المغرب" ، بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وسوف ترفع اللجان الثلاث تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لاقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية.