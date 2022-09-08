المجلس الإسلامي البريطاني: نتمنى للملكة الشفاء العاجل والدائم للملكة إليزابيث

أعرب المجلس الإسلامي البريطاني، عن تمنياته للملكة إليزابيث الثانية، الشفاء العاجل والدائم، وذلك بعد الأنباء المتداولة عن صحتها، والتوصية بوضعها تحت الإشراف الطبي.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «قلوبنا مع الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة في هذا الوقت، ونتمنى للملكة الشفاء العاجل والدائم».

Our thoughts and prayers are with Her Majesty the Queen and the royal family at this time. We wish Her Majesty a swift and lasting recovery @ZaraM01 — MCB (@MuslimCouncil) September 8, 2022







وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، إن بريطانيا كلها «قلقة للغاية» بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.



وأوضحت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بريطانيا كلها قلقة للغاية بشأن الأخبار الواردة من قصر باكنجهام، دعواتي ودعوات الشعب البريطاني مع الملكة وعائلتها».



جاء ذلك في وقت أفادت فيه وكالة الصحافة الفرنسية، بتوجه ولي العهد البريطاني الأميران تشارلز ونجله الأمير ويليام دوق كامبريدج إلى مقر الملكة في قصر بالمورال، فيما أوضحت وكالة رويترز أن كل أبناء الملكة إليزابيث سافروا إلى قصر بالمورال حيث تتواجد الملكة حاليا.



وكان القصر الملكي البريطاني «قصر باكنجهام» قد ذكر في وقت سابق اليوم الخميس، بأن أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية «قلقون على صحتها»، مضيفا أن «الأطباء أوصوا بأن تظل الملكة تحت الإشراف الطبي».



وأوضح القصر في بيان مقتضب أن «الملكة إليزابيث لا تزال في مقر إقامتها في بالمورال»، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.