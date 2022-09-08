وزير الخارجية القبرصي يلتقي نظيرته الفرنسية غدا في باريس

ذكرت وزارة الخارجية القبرصية، أن وزير الخارجية ايوانيس كاسوليديس، يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليجتمع غدا مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، حيث من المقرر أن يتبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المشتركة بين بلديهما.

وأضافت الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس، أنه سيتم التركيز على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بين الوزيرين، ويُتوقع أن يوقعا اتفاقية ثنائية بشأن إجلاء الرعايا الفرنسيين من المناطق القريبة من قبرص في حال تعرضهم إلى أزمات.

ويناقش الوزيران أيضا خلال لقائهما العلاقات الثنائية والتعاون بين نيقوسيا وباريس وبحث سبل تعميق العلاقات بين بلديهما في مجالات التعليم والتجارة والطاقة والأمن والدفاع.