تشهد بانكوك، اليوم الخميس، فيضانات شديدة، في الوقت الذي تهطل فيه أمطار غزيرة على العاصمة التايلاندية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مسؤولين القول، إن المياه غمرت أجزاء من المدينة، مثل منطقة "بانج كين"، كما غمرت المياه المتدفقة العديد من بالوعات الصرف.

ومن جانبه، حث الحاكم تشادتشارت سيتيبونت السكان على توخي الحذر، ولا سيما في الشوارع، حيث إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة. ويشار إلى أن هناك العديد من قائدي السيارات محاصرين بالفعل بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتم استدعاء وحدات عسكرية لتقديم المساعدة.

جدير بالذكر أن أجزاء كبيرة من تايلاند تشهد موسم الأمطار في الوقت الحالي، إلا أن هناك العديد من المناطق التي تشير إلى هطول الأمطار بصورة أكثر غزارة من المعتاد