خسر فريق طرابزون سبور التركي بثلاثة أهداف لهدفين أمام نظيره فيرينكفاروسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جروباما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

قاد المهاجم النرويجي توكماك نجوين فريقه فرينكفاروسي للفوز في مواجهة اليوم، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 5 و 44، فيما أضاف زميله أداما تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 29.

وعلى الجانب الآخر، سجل هدفي فريق طرابزون سبور في مباراة اليوم، الثنائي ماكسيميليانو جونثاليث وأوموت بوزوك في الدقيقتين 39 و 71 على التوالي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور في مواجهة اليوم، والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثة أهداف لهدفين.

وبتلك النتيجة، رفع فريق فيرينكفاروسي المجري رصيده للنقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة في الدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور دون نقاط في المركز الأخير.