صندوق الأمم المتحدة للسكان: منحة أمريكية لدعم الإغاثة في اليمن

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان،اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ساهمت بسبعة ملايين دولار، لدعم الإغاثة الطارئة في اليمن.

وأوضح الصندوق الأممي في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه ، أن " مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساهم ب 7 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم الإغاثة الطارئة والإنجابية المنقذة للحياة في اليمن".

وأوضح البيان أنه "عبر هذا الدعم سيتم تقديم خدمات الصحة والحماية لنحو نصف مليون امرأة وفتاة معرضة للخطر في اليمن على مدى ال 12شهرًا القادمة".

وأفاد البيان بأنه" سيسمح التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتوفير الرعاية الصحية الطارئة في 8 مستشفيات و 4 عيادات صحية متنقلة، إضافة إلى دعم ستة أماكن آمنة للنساء والفتيات لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية وفرص كسب العيش والإحالة إلى المساعدة القانونية والخدمات الطبية".

وذكر البيان أنه" يحتاج ما يقدر بنحو 1ر8 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب باليمن، إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ، في حين أن واحدا فقط من كل 5 من المرافق الصحية العاملة قادرة على تقديم خدمات صحة الأم والطفل".

ونقل البيان عن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نيستور أوموهانجي قوله، إن "مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جاءت في الوقت المناسب، لأن نقص التمويل لا يزال يقوض بشكل خطير الخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات". "

وأضاف "سيمكن هذا الدعم السخي صندوق الأمم المتحدة للسكان من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة، والتأكد من أن النساء والفتيات اليمنيات قادرات على الحصول على خدمات الحماية والصحة الإنجابية التي يحتجن إليها بشكل عاجل”.

ويعاني اليمن يشهد نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.