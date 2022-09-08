ترامب: الملكة كانت سيدة عظيمة خلفت إرثا هائلا



قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلفت "إرثا هائلا" وإنه سيعتز دوما بمقابلتها في 2019 في بريطانيا.



وقال في بيان مشترك مع زوجته ميلانيا "خلف الحكم التاريخي والمرموق للملكة إليزابيث إرثا هائلا من السلام والرخاء لبريطانيا العظمى".



وأضاف: "أمنت قيادتها ودبلوماسيتها الراسخة تحالفات وطورتها مع الولايات المتحدة ودول حول العالم. إلا أنها، سيتم تذكرها دوما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الذي لا يتزعزع لمواطنيها من الرجال والنساء".



كان قصر باكنجهام أعلن في بيان اليوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز الثالث".