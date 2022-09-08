 بلينكن يؤكد للرئيس الكيني المنتخب إلتزام أمريكا بتعميق الشراكة مع بلاده - بوابة الشروق
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بلينكن يؤكد للرئيس الكيني المنتخب إلتزام أمريكا بتعميق الشراكة مع بلاده

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 7:50 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 7:50 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الكيني المنتخب حديثا ويليام روتو على التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات مع كينيا.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن بلينكن تحدث مع روتو وهنئه على انتخابه وأثنى على جميع الكينيين لإدارتهم عملية انتخابية سلمية.
كما أكد بلينكن مجددا على التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وكينيا بشأن الأولويات العالمية المشتركة، بما في ذلك الازدهار الاقتصادي والمناخ والطاقة والأمن الصحي العالمي والديمقراطية وقضايا الأمن.


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