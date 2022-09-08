روسيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة حول إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن إلى عقد جلسة جديدة؛ لمناقشة إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس، إن "زملاءنا الغربيين غير مهتمين بالحقائق، فهم فقط مهتمون بما يمكن أن يلحق الوصم بروسيا"، لافتا إلى أن موسكو لا تعارض مناقشة الأحداث في أوكرانيا ، فخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة تكشفت العديد من الحقائق حول الممارسات الإجرامية لنظام كييف والداعمين الغربيين، لكن موسكو تفضل مناقشة أمور حقيقية وليس مشاكل مزعومة".

واقترح نيبينزيا مناقشة التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن إمداد الدول الأجنبية لأوكرانيا بالأسلحة والمنتجات العسكرية.

وأشار إلى أن بلاده تود أن تتواجد بالجلسة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني.