رئيس الإمارات ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يوم الخميس أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، التي تزور أبوظبي، وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.