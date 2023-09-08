السجن 15 عاما لمتهم بسرقة مصوغات ربة منزل بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، الخميس، "م.ف.ع"، عامل زراعي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامه بسرقة "ف.ع.ا"، ربة منزل، بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 2635 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، حول بلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بسرقتها تحت تهديد السلاح وذلك بمحل سكنها الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وخلال تواجد المجني عليها، في منزلها فؤجئت فجرًا بوجود المتهم في غرفة نومها وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حيث أشهره في وجهها لبث الرعب في نفسها، ثم كمم فمها، وأحكم وثاقها بلاصق بلاستيكي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تمكن من تلك الوسيلة القسرية من سرقة مصوغاتها الذهبية، وهي عبارة عن "4 خواتم، ودبلة، وقرطين من الذهب"، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، ثم لاذا بالفرار من نافذة المطبخ.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء بيعه المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أقر بالحادث، حيث تبين من أقوال المجني عليها، أن المتهم تعدى عليها، وذلك لأجل ارتكاب الواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدني.