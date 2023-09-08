روميرو: ميسي الأسد يظهر في اللحظات المعقدة

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يرى المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو أن فوز منتخب بلاده على الإكوادور، يعود إلى قائد المنتخب ليونيل ميسي، الذي وصفه بأنه "الأعظم في التاريخ".

وفاز منتخب الأرجنتين بشق الأنفس على ضيفه الإكوادوري (1-0)، على ملعب مونومنتال، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل النجم ليونيل ميسي تألقه وقاد الأرجنتين إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة حرة.

وقال روميرو: "لحسن الحظ ظهر أعظم لاعب في العالم وافتتح التسجيل. يظهر الأسد دائما في اللحظات التي قد تتعقد فيها الأمور بالنسبة لنا.. نحن سعداء بوجوده هنا وبرؤيته سعيدا".

وأشار روميرو إلى أن الخصم فرض "مباراة مغلقة جدا"، وكان ينتظر أن ترتكب الأرجنتين "أي خطأ"، مضيفا "كانوا ينتظروا أي كرة ثابتة للإضرار بنا".

وأبرز مدافع توتنهام هوتسبير: "في الشوط الأول لم نتمكن من فتح المباراة لكن عندما ظهر ميسي أصبحت الأمور أكثر سهولة".

وفي الجولة الثانية من التصفيات ستحل الأرجنتين ضيفة على بوليفيا الثلاثاء المقبل، بينما تستقبل الإكوادور منتخب أوروجواي في نفس اليوم.