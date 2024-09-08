قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الظروف المناخية أثرت على محصول الطماطم، وذلك ردًا على ارتفاع أسعارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه بالنسبة للبطاطس فإن ما كان معروضًا في الفترة الماضية كان مُخزَّنا من قبل وليس محصولًا جديدًا.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار البطاطس والطماطم، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد موسم البطاطس.

وتحدث عن القوافل البيطرية في الثروة الحيوانية، قائلًا إنه تمت تغطية الجمهورية بالكامل لتقديم التطعيمات، موضحًا أن الوزارة تعمل بكامل قدراتها في هذا الملف.

وشدد على أنه يتفقد بنفسه الجمعيات الزراعية، ويتابع القوافل الطبية الخاصة بالطب البيطري، مشيرًا إلى تنظيم عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات.

أفاد بأن الأمس شهد تنظيم أكثر من سبع قوافل في محافظة المنوفية، ومثلها غدًا في محافظة الدقهلية ضمن احتفالات عيد الفلاح.