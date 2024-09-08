وزير الصناعة اليمني لـ«الشروق»: نتطلع إلى سلام يفضي لاستقرار اليمن ولا يمهد لحرب قادمة

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد محمد حزام الأشول، إن المنطقة العربية تمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير، يحتاج لتوحيد الرؤى، وتكاتف الجهود العربية، معربا عن تطلع حكومة بلاده إلى تحقيق سلام يفضي إلى استقرار البلاد وألا يكون تمهيدا لحرب قادمة.

وأكد الأشول، في تصريح لـ"الشروق"، أن اليمن يمر بظرف استثنائي سواء بصفة عامة سياسيا أو بصفة خاصة اقتصاديا، وذلك نتيجة الحرب الدائرة والانقلاب المشؤوم للعام العاشر على التوالي، والذي أثر بشكل كبير ومؤسف، كما خلف خسائر ضخمة في جميع المسارات.

وأضاف أن أبسط ما يقال عن الوضع الاقتصادي في اليمن أنه الأسوأ على الإطلاق، مؤكدا أن هناك صعوبة في وصول الإمدادات من المواد الأساسية، فالأمر لا يقتصر على منطقة بعينها بل إن الجميع يعاني دون استثناء، هذا بالاضافة لإغلاق جميع المنافذ، وتجميد الوضع الزراعي، موضحا أن كل هذا أدى إلى وضع اقتصادي متردي يعاني منه اليمن.

على صعيد آخر، أشاد وزير الصناعة اليمني بدور جامعة الدول العربية وموقفها الداعم والمؤيد للشرعية في اليمن، معربا عن تطلعه أن يتحقق السلام قريبا، وأن يكون سلام يفضي إلى سلام واستقرار، وليس سلام يمهد إلى حرب قادمة.