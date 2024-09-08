رغم ضعف نسب التأييد له ولحكومته في استطلاعات الرأي، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تمسكه بالترشح لفترة ولاية ثانية في انتخابات البرلمان الاتحادي المقررة إجراؤها خريف 2025.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه يتوقع "بقوة أنني والحزب الاشتراكي سنحصل في 2025 على تفويض قوي بشكل يمكننا من قيادة الحكومة القادمة."

وأضاف شولتس أن "الحكم لن يصبح أسهل، لذا يجب علينا أن نقوم به." مشيرا إلى أن هدفه هو تكوين "حكومة اتحادية بقيادة الحزب الاشتراكي".

وردا على سؤال عما إذا كان التفكير في أربع سنوات أخرى من حكم ائتلاف "إشارة المرور" الذي يضم إلى جانب الحزب الاشتراكي كلا من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، لا يثبط عزيمته، قال شولتس:" أنا عداء وأتمتع بلياقة جيدة، وهذا هو ما نحتاجه أيضًا".

وكشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا استمرار تراجع شعبية الائتلاف الحاكم حيث أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إينزا لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أن الأحزاب الثلاثة حصلت على تأييد 29% من الناخبين الألمان بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع الأسبوع السابق.

وحصل الحزب الاشتراكي على نسبة تأييد بـ 15% بتراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة، وحصل الخضر على 10% بتراجع بنفس المقدار، أما الحزب الليبرالي فحصل على نفس نسبة الأسبوع السابق بـ 4% وهي نسبة لا تؤهل الحزب للتمثيل داخل البرلمان الاتحادي.

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن نتيجة سيئة أخرى بالنسبة للائتلاف الحاكم إذ أعرب 74% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة الاتحادية بزيادة بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة باستطلاع أجراه المعهد قبل أسبوعين.

وأوضحت النتائج أن 70% ممن شملهم الاستطلاع غير راضين عن أداء المستشار شولتس بزيادة بمقدار 6 نقاط مئوية.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجرته مجموعة "فالن" البحثية المعنية بشؤون الانتخابات لصالح القناة الثانية بالتلفزيون، أن 77% من الألمان يرون أن شولتس ضعيف في القيادة وغير قادر على فرض آرائه، مقابل 17% فقط يرون أن شولتس لديه القدرة على ذلك، بينما رفض 6% ممن شملهم الاستطلاع إعطاء تقييم بهذا الخصوص.