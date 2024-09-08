توقيع اتفاقية تعاون بين الشبكة العربية للإبداع والابتكار والاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني

وقّع الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، ممثلًا برئيسه الأستاذ فيصل بن خليفة الصواغ، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الإعلامية، ودعم المبادرات الإبداعية، وتعزيز دور الإعلام الإلكتروني في العالم العربي.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشبكة العربية للإبداع والابتكار والاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني على تنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة، وإطلاق مبادرات تستهدف تمكين الشباب العربي في مجالات الإعلام والتكنولوجيا. كما سيتم تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الجانبين لتعزيز الابتكار والإبداع في المجال الإعلامي.



وحضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور محمود عبد العال فرّاج، رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار، وفهد فايز العملة، الأمين العام للشبكة، والسيد خالد العساف، عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء وكوادر الشبكة في الإمارات.



وعبّر الشيخ فيصل بن سعود القاسمي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أهمية التعاون مع الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني لدعم مسيرة الابتكار في العالم العربي. كما أشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير الإعلام الإلكتروني ليواكب التغيرات السريعة في المشهد الإعلامي العالمي.



من جانبه، أشاد الأستاذ فيصل بن خليفة الصواغ بأهمية هذه الاتفاقية، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين المؤسسات العربية لدعم الابتكار وتطوير المحتوى الإعلامي الإلكتروني.



وفي نهاية اللقاء تبادل الحضور الهدايا والصور التذكارية.